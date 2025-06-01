RANDONNÉE CAUSSINIOJOULS L’ESTELIER Caussiniojouls Hérault

Durée : 120 Distance : 600.0 Tarif :

Ce circuit vous mène, au sein de belles forêts de chênes verts, au sommet du Pioch, d’où la vue est saisissante. Au retour, vous vous attarderez avec plaisir dans les ruelles du village et pourrez admirer le château médiéval dont les premières mentions datent du Xème siècle.

https://www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/parcourir-nos-itineraires/fiches-randos-pedestres/randonnee-caussiniojouls-l-estelier-1949620 +33 4 67 36 67 13

Italiano :

Questo tour vi porta attraverso splendidi boschi di lecci fino alla cima del Pioch, da cui si gode di una vista mozzafiato. Sulla via del ritorno, potrete soffermarvi nelle stradine del villaggio e ammirare il castello medievale, menzionato per la prima volta nel X secolo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme