RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI Ceilhes-et-Rocozels Hérault
RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI Ceilhes-et-Rocozels Hérault vendredi 1 août 2025.
RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI A pieds Difficulté moyenne
RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI 34260 Ceilhes-et-Rocozels Hérault Occitanie
Durée : 150 Distance : 650.0 Tarif :
Cette randonnée, au départ des jolies ruelles de Ceilhes, vous invite à
gravir vers le plateau. Le cheminement vous offre de très belles vues
sur le village et, en haut, sur le Larzac… Vous rencontrerez peut-être
une orchidée ou une cardabelle (ou “soleil”, chardon au ras du sol à
fleur jaune), protégées pour votre ravissement !
Difficulté moyenne
https://www.tourisme.grandorb.fr/ +33 4 67 23 43 38
English : RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI
Cette randonnée, au départ des jolies ruelles de Ceilhes, vous invite à
gravir vers le plateau. Le cheminement vous offre de très belles vues
sur le village et, en haut, sur le Larzac… Vous rencontrerez peut-être
une orchidée ou une cardabelle (ou “soleil”, chardon au ras du sol à
fleur jaune), protégées pour votre ravissement !
Deutsch : RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI
Cette randonnée, au départ des jolies ruelles de Ceilhes, vous invite à
gravir vers le plateau. Le cheminement vous offre de très belles vues
sur le village et, en haut, sur le Larzac… Vous rencontrerez peut-être
une orchidée ou une cardabelle (ou “soleil”, chardon au ras du sol à
fleur jaune), protégées pour votre ravissement !
Italiano :
Questa escursione, che parte dalle graziose stradine di Ceilhes, invita a
per salire sull’altopiano. Il sentiero offre una splendida vista sul villaggio
del villaggio e, in alto, del Larzac? Potreste imbattervi in
un’orchidea o una cardabella (o « soleil », un cardo di terra con foglie gialle)
fiore giallo), protetto per il vostro piacere!
Español : RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI
Cette randonnée, au départ des jolies ruelles de Ceilhes, vous invite à
gravir vers le plateau. Le cheminement vous offre de très belles vues
sur le village et, en haut, sur le Larzac… Vous rencontrerez peut-être
une orchidée ou une cardabelle (ou “soleil”, chardon au ras du sol à
fleur jaune), protégées pour votre ravissement !
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme