RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Durée : 150 Distance : 650.0 Tarif :

Cette randonnée, au départ des jolies ruelles de Ceilhes, vous invite à

gravir vers le plateau. Le cheminement vous offre de très belles vues

sur le village et, en haut, sur le Larzac… Vous rencontrerez peut-être

une orchidée ou une cardabelle (ou “soleil”, chardon au ras du sol à

fleur jaune), protégées pour votre ravissement !

Italiano :

Questa escursione, che parte dalle graziose stradine di Ceilhes, invita a

per salire sull’altopiano. Il sentiero offre una splendida vista sul villaggio

del villaggio e, in alto, del Larzac? Potreste imbattervi in

un’orchidea o una cardabella (o « soleil », un cardo di terra con foglie gialle)

fiore giallo), protetto per il vostro piacere!

