Randonnée « Chantoiseau » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 11650.0 Tarif :
Boucle de 11.6 km aux abords de la petite commune de Melay.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Loop of 11.6 km on the outskirts of the small town of Melay.
Deutsch :
11,6 km lange Schleife am Rande der kleinen Gemeinde Melay.
Italiano :
Un anello di 11,6 km intorno al piccolo villaggio di Melay.
Español :
Un bucle de 11,6 km alrededor del pequeño pueblo de Melay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Anjou tourime