Randonnée Chantoiseau

Boucle de 11.6 km aux abords de la petite commune de Melay.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Loop of 11.6 km on the outskirts of the small town of Melay.

Deutsch :

11,6 km lange Schleife am Rande der kleinen Gemeinde Melay.

Italiano :

Un anello di 11,6 km intorno al piccolo villaggio di Melay.

Español :

Un bucle de 11,6 km alrededor del pequeño pueblo de Melay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Anjou tourime