Randonnée Châteaux, Cascade et Sculptures Oberhaslach Bas-Rhin

Randonnée Châteaux, Cascade et Sculptures Route du Nideck 67280 Oberhaslach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 210 Distance : 12690.0 Tarif :

Circuit qui part à la rencontre des ruines et cascade du Nideck pour rejoindre le point de vue du rocher du Hirschfels. Un peu plus bas dans la vallée, le tracé passe par une partie du sentier du Sandweg et ses sculptures en grès pour rejoindre les ruines du Hohenstein et du Petit-Ringelsbestein.

+33 3 88 38 11 61

English :

This tour starts at the ruins and the waterfall of the Nideck to reach the viewpoint of the Hirschfels rock. A little further down the valley, the trail passes through a part of the Sandweg path and its sandstone sculptures to reach the ruins of the Hohenstein and the Petit-Ringelsbestein.

Deutsch :

Rundweg, der an den Ruinen und dem Wasserfall von Nideck vorbei zum Aussichtspunkt Hirschfels führt. Etwas weiter unten im Tal verläuft die Route über einen Teil des Sandweg-Pfades mit seinen Sandsteinskulpturen zu den Ruinen Hohenstein und Klein-Ringelsbestein.

Italiano :

L’itinerario parte dalle rovine e dalla cascata del Nideck per raggiungere il punto panoramico della roccia di Hirschfels. Un po’ più a valle, il percorso passa lungo una parte del sentiero Sandweg con le sue sculture in arenaria per raggiungere le rovine dell’Hohenstein e il Petit-Ringelsbestein.

Español :

La ruta comienza en las ruinas y la cascada del Nideck para llegar al mirador de la roca Hirschfels. Un poco más abajo en el valle, la ruta pasa por parte del sendero Sandweg con sus esculturas de arenisca para llegar a las ruinas del Hohenstein y el Petit-Ringelsbestein.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Système d’informations touristique Alsace