Randonnée Chemin de la farine Taurines 12120 Centrès Aveyron Occitanie

Au bord du Céor, cinq moulins étaient encore en activité dans l’entre deux guerres (1920-1940). En été pendant les expositions, faites la visite du Château de Taurines, point de départ de la randonnée !

https://www.centres.fr/ +33 5 65 69 23 01

English :

On the banks of the Céor, five mills were still in operation between the wars (1920-1940). Visit Château de Taurines, the starting point for the hike, during the summer exhibitions!

Deutsch :

Am Ufer des Céor waren in der Zwischenkriegszeit (1920-1940) noch fünf Mühlen in Betrieb. Besuchen Sie im Sommer während der Ausstellungen das Château de Taurines, den Ausgangspunkt der Wanderung!

Italiano :

Sulle rive del Céor, cinque mulini erano ancora in funzione tra le due guerre (1920-1940). Durante le mostre estive, visitate il Castello di Taurines, punto di partenza della passeggiata!

Español :

A orillas del Céor, cinco molinos siguieron funcionando en el periodo de entreguerras (1920-1940). Durante las exposiciones de verano, visite el castillo de Taurines, ¡punto de partida del paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron