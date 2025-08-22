Randonnée Circuit de Sainte Marthe

Randonnée Circuit de Sainte Marthe Place de l’église 12800 Cabanès Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une invocation à Sainte Marthe, patronne des hôteliers et de la paroisse de Cabanès

+33 5 65 47 00 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invocation to Saint Marthe, patron saint of hoteliers and the parish of Cabanès

Deutsch :

Eine Anrufung der Heiligen Martha, Schutzpatronin der Hoteliers und der Pfarrei von Cabanès

Italiano :

Un’invocazione a Santa Marta, patrona degli albergatori e della parrocchia di Cabanès

Español :

Una invocación a Santa Marta, patrona de los hosteleros y de la parroquia del Cabanés

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron