Randonnée Circuit des deux bourgs Montcombroux-les-Mines Allier

Randonnée Circuit des deux bourgs

Randonnée Circuit des deux bourgs place de la liberté 03130 Montcombroux-les-Mines Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Montcombroux les Mines a la particularité de posséder 2 bourgs, 1 église,1 chapelle et 2 cimetières. L’église de Montcombroux-Vieux-Bourg, datant du IXe et Xe siècle est l’une des rares de la région à être encore entourée de son cimetière.

https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 34 61 31

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English :

Montcombroux les Mines has 2 villages, 1 church, 1 chapel and 2 cemeteries. The church of Montcombroux-Vieux-Bourg, dating from the 9th and 10th centuries, is one of the few in the region still surrounded by its own cemetery.

Deutsch :

Montcombroux les Mines hat die Besonderheit, dass es zwei Dörfer, eine Kirche, eine Kapelle und zwei Friedhöfe gibt. Die Kirche von Montcombroux-Vieux-Bourg aus dem 9. und 10. Jahrhundert ist eine der wenigen in der Region, die noch von einem Friedhof umgeben ist.

Italiano :

Montcombroux les Mines conta 2 villaggi, 1 chiesa, 1 cappella e 2 cimiteri. La chiesa di Montcombroux-Vieux-Bourg, risalente al IX e X secolo, è una delle poche della regione ancora circondata dal suo cimitero.

Español :

Montcombroux les Mines cuenta con 2 pueblos, 1 iglesia, 1 capilla y 2 cementerios. La iglesia de Montcombroux-Vieux-Bourg, de los siglos IX y X, es una de las pocas de la región que sigue rodeada por su cementerio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme