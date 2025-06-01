RANDONNÉE COLOMBIÈRES-SUR-ORB LES BALCONS D’ARLES Colombières-sur-Orb Hérault

vendredi 1 août 2025

A pieds Facile

Rue de l'église 34390 Colombières-sur-Orb Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 520.0 Tarif :

Depuis les gorges majestueuses jusqu’aux bords tranquilles de l’Orb, le cheminement offre une admirable variété de petit patrimoine lié à l’eau lavoirs, bassin d’eau ferrugineuse, béal et système d’irrigation. Les panoramas sur le Caroux et la Tour carrée agrémentent la balade. La dernière partie de l’itinéraire permet de suivre les pas de l’écrivain et scénariste J-C Carrière, natif d’ici.

Facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English:

Deutsch:

Italiano :

Dalle maestose gole alle tranquille rive dell’Orb, il percorso offre un’ammirevole varietà di piccoli patrimoni legati all’acqua: lavatoi, bacini d’acqua ferruginosi, corsi d’acqua e sistemi di irrigazione. Le viste panoramiche sul Caroux e sulla Tour Carrée arricchiscono la passeggiata. L’ultima parte del percorso permette di seguire le tracce dello scrittore e sceneggiatore locale J-C Carrière.

Español:

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme