Randonnée Coucou et Frankenbourg Breitenau Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

67220 Breitenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 360 Distance : 14500.0 Tarif :

Cette randonnée vous offre deux des plus beaux points de vue de la Vallée de Villé, l’un depuis le Rocher du Coucou, l’autre depuis les ruines du Château du Frankenbourg.

http://www.tourisme-valdeville.fr/ +33 3 88 57 11 69

English :

This hike offers two of the finest views in the Vallée de Villé, one from the Rocher du Coucou, the other from the ruins of the Château du Frankenbourg.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet Ihnen zwei der schönsten Aussichtspunkte des Villé-Tals, einen vom Rocher du Coucou und den anderen von den Ruinen des Schlosses Frankenbourg aus.

Italiano :

Questa escursione offre due dei più bei panorami della Vallée de Villé, uno dal Rocher du Coucou e l’altro dalle rovine del Château du Frankenbourg.

Español :

Esta ruta ofrece dos de las mejores vistas del Valle de Villé, una desde el Rocher du Coucou y la otra desde las ruinas del castillo de Frankenbourg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’informations touristique Alsace