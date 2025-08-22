Randonnée dans la vallée de la Maulne Braye-sur-Maulne Indre-et-Loire

Randonnée dans la vallée de la Maulne A pieds

Randonnée dans la vallée de la Maulne 37330 Braye-sur-Maulne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Jadis situés dans la province d’Anjou, les villages de Marcilly-sur-Maulne et Braye-sur-Maulne offrent un cadre agréable à une randonnée pédestre. La vallée de la Maulne symbolise le riche patrimoine écologique de la Gâtine Tourangelle. Bâti au XVe siècle, le château de Marcilly est à découvrir.

English : Hiking in the Maulne valley

Formerly located in the province of Anjou, the villages of Marcilly-sur-Maulne and Braye-sur-Maulne, offer a pleasant environment for a ramble.

The villages’ rich ecological heritage, embodied by the Maulne valley and its charming salmon river, favours ecological tourism.

Deutsch : Wandern im Maulne-Tal

Die Dörfer Marcilly-sur-Maulne und Braye-sur-Maulne, die früher in der Provinz Anjou lagen, bieten eine angenehme Umgebung für eine Wanderung. Das Tal der Maulne symbolisiert das reiche ökologische Erbe der Gâtine Tourangelle. Das im 15. Jahrhundert erbaute Schloss von Marcilly ist einen Besuch wert

Italiano :

Un tempo parte della provincia di Anjou, i villaggi di Marcilly-sur-Maulne e Braye-sur-Maulne offrono una piacevole cornice per una passeggiata. La valle di Maulne è il simbolo del ricco patrimonio ecologico della Gâtine Tourangelle. Costruito nel XV secolo, il castello di Marcilly merita una visita

Español : Senderismo en el valle de Maulne

Antaño parte de la provincia de Anjou, los pueblos de Marcilly-sur-Maulne y Braye-sur-Maulne ofrecen un entorno agradable para pasear. El valle del Maulne simboliza el rico patrimonio ecológico de la Gâtine Tourangelle. Construido en el siglo XV, el castillo de Marcilly bien merece una visita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire