Randonnée dans les travioles de Vauban depuis Notre-Dame de la Garde Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Randonnée dans les travioles de Vauban depuis Notre-Dame de la Garde Départ place Castellane 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 30 Distance : 2100.0 Tarif :

Perché sur les contreforts de la Colline de la Garde, le quartier de Vauban oscille entre tradition et modernité. Dans un esprit village , vous y trouverez des commerces de bouche réputés et des boutiques de créateurs.

English :

Perched on the foothills of the Colline de la Garde, the Vauban district oscillates between tradition and modernity. With its « village » feel, you’ll find renowned gourmet shops and designer boutiques.

Deutsch :

Das auf den Ausläufern des Colline de la Garde gelegene Viertel Vauban schwankt zwischen Tradition und Moderne. In einem « dörflichen » Geist finden Sie hier berühmte Lebensmittelgeschäfte und Designerboutiquen.

Italiano :

Arroccato ai piedi della Colline de la Garde, il quartiere Vauban oscilla tra tradizione e modernità. In uno spirito da « villaggio », troverete rinomati negozi di alimentari e boutique di design.

Español :

Encaramado en las estribaciones de la Colline de la Garde, el barrio de Vauban oscila entre la tradición y la modernidad. Con aire de pueblo, encontrarás tiendas de alimentación de renombre y boutiques de diseño.

