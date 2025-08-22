Randonnée d’Azay-sur-Indre à Chambourg-sur-Indre Azay-sur-Indre Indre-et-Loire

Randonnée d’Azay-sur-Indre à Chambourg-sur-Indre A pieds

Randonnée d’Azay-sur-Indre à Chambourg-sur-Indre 37310 Azay-sur-Indre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :

Cette randonnée vous surprendra par sa richesse paysagère et patrimoniale, entre vallée et plateau. Le départ de cette balade, balisée en rouge, peut s’effectuer à Chambourg ou Azay-sur-Indre, mentionnés sur la carte par le numéro 1 et 5.

+33 2 47 91 82 82

English : Hike from Azay-sur-Indre to Chambourg-sur-Indre

This walk will surprise you with its wealth of scenery and heritage, between valley and plateau. The walk starts from Chambourg or Azay-sur-Indre, marked in red on the map as numbers 1 and 5.

Deutsch : Wanderung von Azay-sur-Indre nach Chambourg-sur-Indre

Diese Wanderung wird Sie mit ihrem landschaftlichen und patrimonialen Reichtum zwischen Tal und Hochebene überraschen. Die rot markierte Wanderung kann in Chambourg oder Azay-sur-Indre beginnen, die auf der Karte mit den Nummern 1 und 5 gekennzeichnet sind.

Italiano :

Questa passeggiata vi sorprenderà per la ricchezza dei paesaggi e del patrimonio, tra valle e altopiano. La passeggiata parte da Chambourg o da Azay-sur-Indre, segnate in rosso sulla mappa con i numeri 1 e 5.

Español : Caminata desde Azay-sur-Indre a Chambourg-sur-Indre

Este paseo le sorprenderá por su riqueza paisajística y patrimonial, entre valle y meseta. El recorrido parte de Chambourg o Azay-sur-Indre, marcados en rojo en el mapa con los números 1 y 5.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire