Randonnée « De Courrosé à Gévrise » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Randonnée « De Courrosé à Gévrise » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 6800.0 Tarif :
Randonnée pédestre de 7 kilomètres aux abords de la rivière de l’Evre. Cirque naturel classé de Courossé. Aire de pique nique sur le parcours.
http://www.osezmauges.fr/page/courosse-la-chapelle-st-florent-ou-st-pierre-montlimart +33 2 41 39 07 07
English :
Hiking of 7 kilometres along the Evre river. Listed natural circus of Courossé. Picnic area on the route.
Deutsch :
7 km lange Wanderung an den Ufern des Flusses Evre. Klassifizierter natürlicher Zirkus von Courossé. Picknickplatz auf der Strecke.
Italiano :
Una passeggiata di 7 chilometri lungo le rive del fiume Evre. Circo naturale classificato di Courossé. Area picnic lungo il percorso.
Español :
Un paseo de 7 kilómetros por las orillas del río Evre. Circo natural clasificado de Courossé. Zona de picnic en el camino.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Anjou tourime