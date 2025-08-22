Randonnée De Courrosé à Gévrise

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée De Courrosé à Gévrise 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Randonnée pédestre de 7 kilomètres aux abords de la rivière de l’Evre. Cirque naturel classé de Courossé. Aire de pique nique sur le parcours.

http://www.osezmauges.fr/page/courosse-la-chapelle-st-florent-ou-st-pierre-montlimart +33 2 41 39 07 07

English :

Hiking of 7 kilometres along the Evre river. Listed natural circus of Courossé. Picnic area on the route.

Deutsch :

7 km lange Wanderung an den Ufern des Flusses Evre. Klassifizierter natürlicher Zirkus von Courossé. Picknickplatz auf der Strecke.

Italiano :

Una passeggiata di 7 chilometri lungo le rive del fiume Evre. Circo naturale classificato di Courossé. Area picnic lungo il percorso.

Español :

Un paseo de 7 kilómetros por las orillas del río Evre. Circo natural clasificado de Courossé. Zona de picnic en el camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Anjou tourime