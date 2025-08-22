Randonnée de Ferrière-Larçon, à l’éperon barré de Murat. Ferrière-Larçon Indre-et-Loire

Randonnée de Ferrière-Larçon, à l’éperon barré de Murat. A pieds

Randonnée de Ferrière-Larçon, à l’éperon barré de Murat. 37350 Ferrière-Larçon Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Le village de Ferrière-Larçon offre avec l’Éperon barré de Murat une belle balade à la découverte d’un site naturel remarquable, classé Espace Naturel Sensible, où les orchidées sont reines.

English : Hike from Ferrière-Larçon, to the barred Murat spur.

The village of Ferrière-Larçon, along with the Éperon Barré de Murat, offers a beautiful walk to discover a remarkable natural site, classified as a Sensitive Natural Area, where orchids are king.

Deutsch : Wanderung von Ferrière-Larçon zum gesperrten Murat-Ausläufer.

Das Dorf Ferrière-Larçon bietet mit dem Barré-Sporn von Murat einen schönen Spaziergang zur Entdeckung eines bemerkenswerten Naturgebiets, das als Espace Naturel Sensible eingestuft wurde und in dem Orchideen Königinnen sind.

Italiano :

Il villaggio di Ferrière-Larçon e l’Éperon Barré de Murat offrono un modo meraviglioso per scoprire un sito naturale straordinario, classificato come Area Naturale Sensibile, dove le orchidee la fanno da padrone.

Español : Caminata desde Ferrière-Larçon hasta el espolón barrado de Murat.

El pueblo de Ferrière-Larçon y el Éperon Barré de Murat permiten descubrir un paraje natural excepcional, clasificado como Espacio Natural Sensible, donde las orquídeas son las reinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-16 par SIT Centre-Val de Loire