RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT Saint-Vincent-d’Olargues Hérault

Durée : 120 Distance : 630.0 Tarif :
Départ voie verte Passa Païs à Gaillergues, montée douce vers la commanderie de St-Jean.
Vues panoramiques sur la vallée du Jaur et les sommets du Caroux, piste, sentiers et patrimoine classé.
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
Italiano :
Partenza dalla greenway Passa Païs a Gaillergues, leggera salita alla Commanderie de St-Jean.
Vista panoramica sulla valle del Jaur e sulle cime del Caroux, sentieri e patrimonio storico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme