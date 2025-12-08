RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT Saint-Vincent-d’Olargues Hérault

RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT A pieds Facile

RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT D908 34390 Saint-Vincent-d’Olargues Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 630.0 Tarif :

Départ voie verte Passa Païs à Gaillergues, montée douce vers la commanderie de St-Jean.

Vues panoramiques sur la vallée du Jaur et les sommets du Caroux, piste, sentiers et patrimoine classé.

Facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT

Départ voie verte Passa Païs à Gaillergues, montée douce vers la commanderie de St-Jean.

Vues panoramiques sur la vallée du Jaur et les sommets du Caroux, piste, sentiers et patrimoine classé.

Deutsch : RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT

Départ voie verte Passa Païs à Gaillergues, montée douce vers la commanderie de St-Jean.

Vues panoramiques sur la vallée du Jaur et les sommets du Caroux, piste, sentiers et patrimoine classé.

Italiano :

Partenza dalla greenway Passa Païs a Gaillergues, leggera salita alla Commanderie de St-Jean.

Vista panoramica sulla valle del Jaur e sulle cime del Caroux, sentieri e patrimonio storico.

Español : RANDONNÉE DE GAILLERGUES À ST VINCENT

Départ voie verte Passa Païs à Gaillergues, montée douce vers la commanderie de St-Jean.

Vues panoramiques sur la vallée du Jaur et les sommets du Caroux, piste, sentiers et patrimoine classé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme