RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE Minerve Hérault vendredi 1 août 2025.
Durée : 240 Distance : 900.0
Dans ce circuit autour de Minerve, tout y est ! Les ponts naturels de la Cesse, la garrigue, les passages aériens des gorges du Brian et, bien sûr, les rues pavées de la cité.
Départ du parking visiteurs du Bouys à Minerve (payant de Pâques à Toussaint).
Attention après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la rivière du Brian
https://www.minervois-caroux.com/fr/ +33 4 67 97 06 65
English : RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE
Deutsch : RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE
Italiano :
Questo tour nei dintorni di Minerve ha tutto! I ponti naturali della Cesse, la gariga, i passaggi aerei delle gole del Brian e, naturalmente, le strade acciottolate della città.
Partenza dal parcheggio visitatori Bouys di Minerve (a pagamento da Pasqua a Ognissanti).
Attenzione: dopo un periodo di pioggia, si consiglia di verificare le condizioni di attraversamento del fiume Brian
Español : RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme