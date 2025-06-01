RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE Minerve Hérault

RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE Minerve Hérault vendredi 1 août 2025.

RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE D147 34210 Minerve Hérault Occitanie

Durée : 240 Distance : 900.0 Tarif :

Dans ce circuit autour de Minerve, tout y est ! Les ponts naturels de la Cesse, la garrigue, les passages aériens des gorges du Brian et, bien sûr, les rues pavées de la cité.

Départ du parking visiteurs du Bouys à Minerve (payant de Pâques à Toussaint).

Attention après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la rivière du Brian

Difficulté moyenne

https://www.minervois-caroux.com/fr/ +33 4 67 97 06 65

English : RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE

Dans ce circuit autour de Minerve, tout y est ! Les ponts naturels de la Cesse, la garrigue, les passages aériens des gorges du Brian et, bien sûr, les rues pavées de la cité.

Départ du parking visiteurs du Bouys à Minerve (payant de Pâques à Toussaint).

Attention après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la rivière du Brian

Deutsch : RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE

Dans ce circuit autour de Minerve, tout y est ! Les ponts naturels de la Cesse, la garrigue, les passages aériens des gorges du Brian et, bien sûr, les rues pavées de la cité.

Départ du parking visiteurs du Bouys à Minerve (payant de Pâques à Toussaint).

Attention après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la rivière du Brian

Italiano :

Questo tour nei dintorni di Minerve ha tutto! I ponti naturali della Cesse, la gariga, i passaggi aerei delle gole del Brian e, naturalmente, le strade acciottolate della città.

Partenza dal parcheggio visitatori Bouys di Minerve (a pagamento da Pasqua a Ognissanti).

Attenzione: dopo un periodo di pioggia, si consiglia di verificare le condizioni di attraversamento del fiume Brian

Español : RANDONNEE DE LA CITE DE MINERVE

Dans ce circuit autour de Minerve, tout y est ! Les ponts naturels de la Cesse, la garrigue, les passages aériens des gorges du Brian et, bien sûr, les rues pavées de la cité.

Départ du parking visiteurs du Bouys à Minerve (payant de Pâques à Toussaint).

Attention après un épisode pluvieux, nous vous conseillons de vous renseigner sur les conditions de franchissement de la rivière du Brian

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme