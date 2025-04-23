Randonnée « De la forêt à la lande » Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Randonnée « De la forêt à la lande » Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Randonnée « De la forêt à la lande »

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée « De la forêt à la lande » 49600 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Randonnée pédestre de 15 kilomètres à travers les forêts des Mauges et les landes d’argile du Fuilet. A proximité du Village Potier du Fuilet.

http://www.osezmauges.fr/page/de-la-foret-la-lande-en-passant-par-le-fief-sauvin-le-puiset-dore-st-christophe-la-couperie-st +33 2 41 39 07 07

English :

A 15-kilometre hike through the forests of the Mauges and the clay moors of Le Fuilet. Near the Pottery Village of Le Fuilet.

Deutsch :

15 km lange Wanderung durch die Wälder von Mauges und die Lehmheiden von Le Fuilet. In der Nähe des Töpferdorfs Le Fuilet.

Italiano :

Una passeggiata di 15 chilometri attraverso le foreste delle Mauges e le lande argillose di Le Fuilet. Vicino al villaggio Potier du Fuilet.

Español :

Un paseo de 15 kilómetros por los bosques de las Mauges y los páramos de arcilla de Le Fuilet. Cerca del Village Potier du Fuilet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime