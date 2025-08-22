Randonnée « De la Guerche à la Chaperonnière » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Randonnée « De la Guerche à la Chaperonnière » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Randonnée De la Guerche à la Chaperonnière
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée De la Guerche à la Chaperonnière 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Le circuit de randonnée de 11 km, balisé en bleu, est situé à Andrezé.
+33 2 41 56 50 24
English :
The 11 km hiking trail, marked in blue, is located in Andrezé.
Deutsch :
Der 11 km lange, blau markierte Wanderweg befindet sich in Andrezé.
Italiano :
Il percorso pedonale segnalato in blu, lungo 11 km, si trova ad Andrezé.
Español :
La ruta de senderismo señalizada en azul de 11 km se encuentra en Andrezé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Anjou tourime