Randonnée de la rivière aux coteaux du Val de Choisille Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Randonnée de la rivière aux coteaux du Val de Choisille 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Entre prairies, marais et forêt, cette randonnée pédestre dans l’Espace Naturel Sensible du Val de Choisille vous entraîne dans une zone naturelle nichée au cœur de l’agglomération tourangelle, abritant une biodiversité exceptionnelle. Trois distances 3 km, 7 km ou 10 km.

English : Hike from the river to the slopes of Val de Choisille

This natural area nestled in the heart of the Touraine region is packed with amazing biodiversity that you can experience on 2 footpaths. Outside Tours amid the meadows, marshes and forest, be sure to stop on your way in front of the fun-filled educational fixtures along the path.

Deutsch : Wandern Sie vom Fluss zu den Hängen des Val de Choisille

Zwischen Wiesen, Sümpfen und Wäldern führt Sie diese Wanderung im Espace Naturel Sensible du Val de Choisille in ein Naturgebiet, das im Herzen des Ballungsraums Toulouse liegt und eine außergewöhnliche Artenvielfalt beherbergt. Drei Strecken: 3 km, 7 km oder 10 km.

Italiano :

Tra prati, paludi e foreste, questa passeggiata nell’Area Naturale Sensibile della Val de Choisille vi conduce in uno spazio naturale immerso nel cuore dell’agglomerato della Touraine, che ospita una biodiversità eccezionale. Tre distanze: 3 km, 7 km o 10 km.

Español : Caminata desde el río hasta las laderas de Val de Choisille

Entre praderas, marismas y bosques, este paseo por el Espacio Natural Sensible de Val de Choisille le llevará por una zona natural enclavada en el corazón de la aglomeración de Touraine, que alberga una biodiversidad excepcional. Tres distancias: 3 km, 7 km o 10 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11