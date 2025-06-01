RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE Murles Hérault

RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE Murles Hérault vendredi 1 août 2025.

RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE D127E9 34980 Murles Hérault Occitanie

Durée : 300 Distance : 1500.0 Tarif :

Situé dans un écrin de chênes verts, ce circuit associe patrimoine médiéval, avec le village de Murles, et richesses archéologiques, à la découverte de dolmens.

Difficile

https://www.grandpicsaintloup-tourisme.fr/ +33 4 48 20 05 28

English : RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE

Situé dans un écrin de chênes verts, ce circuit associe patrimoine médiéval, avec le village de Murles, et richesses archéologiques, à la découverte de dolmens.

Deutsch : RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE

Situé dans un écrin de chênes verts, ce circuit associe patrimoine médiéval, avec le village de Murles, et richesses archéologiques, à la découverte de dolmens.

Italiano :

Situato in una cornice di lecci, questo itinerario unisce il patrimonio medievale, con il villaggio di Murles, e i tesori archeologici, con la scoperta dei dolmen.

Español : RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE

Situé dans un écrin de chênes verts, ce circuit associe patrimoine médiéval, avec le village de Murles, et richesses archéologiques, à la découverte de dolmens.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme