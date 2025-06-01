RANDONNEE DE L’ARNEDE A CARAVETTE Murles Hérault
Durée : 300 Distance : 1500.0 Tarif :
Situé dans un écrin de chênes verts, ce circuit associe patrimoine médiéval, avec le village de Murles, et richesses archéologiques, à la découverte de dolmens.
Italiano :
Situato in una cornice di lecci, questo itinerario unisce il patrimonio medievale, con il villaggio di Murles, e i tesori archeologici, con la scoperta dei dolmen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme