Randonnée de l’étang d’Amel Senon Meuse

Randonnée de l'étang d'Amel

55230 Senon Meuse Grand Est

Distance : 7800.0

L’étang d’Amel, propriété du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, a été classé, avec des terrains attenants, en Réserve Naturelle Régionale en 2006 par le Conseil Régional de Lorraine.

Le circuit pédagogique de l’étang d’Amel, qui traverse les communes de Senon et d’Amel-sur-l’Étang, est ponctué de panneaux d’informations et de deux observatoires. Vous pourrez ainsi observer les oiseaux sans les déranger.

Vous traverserez des espaces naturels lorrains, typiques des milieux liés aux étangs. Profitez également de cette randonnée pour vous ressourcer, faire le plein de couleurs et d’odeurs !

English :

Etang d’Amel, owned by the Conservatoire d?espaces naturels de Lorraine, was classified as a Regional Nature Reserve by the Lorraine Regional Council in 2006, along with adjoining land.

The Etang d’Amel educational trail, which crosses the communes of Senon and Amel-sur-l?Étang, is dotted with information panels and two observatories. So you can watch the birds without disturbing them.

You’ll pass through natural areas typical of the Lorraine region’s ponds. You can also take advantage of this hike to recharge your batteries and take in the sights and smells!

Deutsch :

Der Étang d’Amel ist Eigentum des Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine und wurde 2006 zusammen mit angrenzenden Grundstücken vom Conseil Régional de Lorraine als regionales Naturreservat eingestuft.

Der pädagogische Rundweg des Étang d’Amel, der durch die Gemeinden Senon und Amel-sur-l’Étang führt, ist mit Informationstafeln und zwei Observatorien ausgestattet. So können Sie Vögel beobachten, ohne sie zu stören.

Sie durchqueren lothringische Naturräume, die typisch für die mit Teichen verbundene Umwelt sind. Nutzen Sie diese Wanderung auch, um neue Energie zu tanken, Farben und Gerüche zu tanken!

Italiano :

L’Etang d’Amel, di proprietà del Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, è stato designato Riserva naturale regionale nel 2006 dal Consiglio regionale della Lorena, insieme ai terreni adiacenti.

Il sentiero didattico dell’Etang d’Amel, che attraversa i comuni di Senon e Amel-sur-l’Étang, è costellato di pannelli informativi e due osservatori. È possibile osservare gli uccelli senza disturbarli.

Si attraversano alcune aree naturali della Lorena, tipiche degli ambienti associati agli stagni. Potrete approfittare di questa passeggiata anche per ricaricare le batterie e per godervi i panorami e gli odori!

Español :

El Etang d’Amel, propiedad del Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, fue declarado Reserva Natural Regional en 2006 por el Consejo Regional de Lorena, junto con los terrenos colindantes.

El sendero pedagógico del Etang d’Amel, que atraviesa los municipios de Senon y Amel-sur-l’Étang, está salpicado de paneles informativos y dos observatorios. Podrá observar las aves sin molestarlas.

Atravesará algunas zonas naturales de Lorena, típicas de los ambientes asociados a los estanques. También puede aprovechar este paseo para reponer fuerzas y disfrutar de las vistas y los olores

