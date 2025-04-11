Randonnée de l’étang du Louroux Le Louroux Indre-et-Loire

Randonnée de l’étang du Louroux 37240 Le Louroux Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Ce parcours de 2 heures autour de l’étang du Louroux vous invite à découvrir toute la richesse écologique des milieux humides. A l’observatoire ornithologique, vous aurez peut-être la chance d’observer quelques espèces d’oiseaux parmi la centaine recensée sur ce site classé Espace Naturel Sensible.

https://www.loches-valdeloire.com/ +33 2 47 91 82 82

English : Hike the Louroux pond

A 2 hour walk around Louroux lake allows you to discover the ecological richness of the wetlands.

Deutsch : Wandern Sie am Louroux-Teich

Dieser zweistündige Rundgang um den Étang du Louroux lädt Sie dazu ein, den ökologischen Reichtum der Feuchtgebiete zu entdecken. Am ornithologischen Observatorium können Sie mit etwas Glück einige der über 100 Vogelarten beobachten, die in diesem als Espace Naturel Sensible eingestuften Gebiet vork

Italiano :

Questo percorso di 2 ore intorno all’Etang du Louroux invita a scoprire la ricchezza ecologica delle zone umide. Presso l’osservatorio ornitologico, potrete avere la fortuna di avvistare alcune delle circa cento specie di uccelli censite in questo sito, classificato come Area Naturale Sensibile.

Español : Caminata por el estanque de Louroux

Este sendero de 2 horas alrededor del Etang du Louroux le invita a descubrir la riqueza ecológica de los humedales. En el observatorio ornitológico, tal vez tenga la suerte de avistar algunas del centenar de especies de aves que se han registrado en este lugar, clasificado como Espacio Natural Sensi

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire