Randonnée de Luminy au belvédère de Sugiton Marseille Bouches-du-Rhône

Randonnée de Luminy au belvédère de Sugiton Marseille Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Randonnée de Luminy au belvédère de Sugiton

Randonnée de Luminy au belvédère de Sugiton 171 avenue de Luminy 13009 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Balade facile vers le belvédère de Sugiton qui permet d’embrasser du regard une grande partie des Calanques.

Balade adaptée à une poussette tout terrain.

https://www.marseille-tourisme.com/ +33 826 50 05 00

English :

An easy stroll to the Sugiton belvedere, from where you can see most of the Calanques.

Suitable for an all-terrain stroller.

Deutsch :

Leichter Spaziergang zum Aussichtspunkt von Sugiton, von dem aus man einen Großteil der Calanques überblicken kann.

Die Wanderung ist für einen geländegängigen Kinderwagen geeignet.

Italiano :

Una facile passeggiata fino al belvedere di Sugiton, da cui si può vedere la maggior parte delle Calanques.

Adatta a un passeggino da trekking.

Español :

Un paseo fácil hasta el mirador de Sugiton, desde donde se puede ver la mayor parte de las Calanques.

Adecuado para un cochecito todo terreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille