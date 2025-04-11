Randonnée de Marigny-Marmande entre ruisseau et truffières. Marigny-Marmande Indre-et-Loire
Randonnée de Marigny-Marmande entre ruisseau et truffières. Marigny-Marmande Indre-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Randonnée de Marigny-Marmande entre ruisseau et truffières. A pieds
Randonnée de Marigny-Marmande entre ruisseau et truffières. 37120 Marigny-Marmande Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : Distance : Tarif :
À la limite de la Touraine et du Poitou, Marigny-Marmande est la capitale de la truffe dans le Richelais. C’est un territoire vallonné, boisé, céréalier, dont l’occupation humaine remonterait au néolithique.
English : Marigny-Marmande hike: between stream and truffle fields.
On the border between Touraine and Poitou, Marigny-Marmande is the truffle capital of the Richelais region. Marigny-Marmande is a hilly, wooded, cereal-growing area whose human occupation dates back to the Neolithic period.
Deutsch : Marigny-Marmande-Wanderung: zwischen Bach und Trüffelfeldern.
Marigny-Marmande liegt an der Grenze zwischen der Touraine und dem Poitou und ist die Hauptstadt der Trüffel im Richelais. Es ist ein hügeliges, bewaldetes Gebiet mit Getreideanbau, dessen menschliche Besiedlung bis ins Neolithikum zurückreichen soll.
Italiano :
Al confine tra Touraine e Poitou, Marigny-Marmande è la capitale del tartufo della regione del Richelais. Si tratta di una zona collinare, boscosa e coltivata a cereali, dove l’occupazione umana risale al Neolitico.
Español : Ruta Marigny-Marmande: entre arroyos y campos de trufas.
En la frontera entre Touraine y Poitou, Marigny-Marmande es la capital de la trufa de la región de Richelais. Se trata de una zona montañosa, boscosa y cerealista, donde la ocupación humana se remonta al Neolítico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire