Randonnée de Mur-de-Barrez à Thérondels (et retour) Mur-de-Barrez Aveyron

Depuis Mur-de-Barrez, cité médiévale aux multiples attraits la Tour de Monaco, le Jardin de Marie ; point de vue sur les toits de lauzes, cap pour le village de Thérondels, son église, son célèbre Cantal AOC et ses vues sur le Cantal.
https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16
English :
From Mur-de-Barrez, a medieval city with many attractions: the Monaco Tower, the Garden of Marie; viewpoint on the roofs of slate, heading for the village of Thérondels, its church, its famous Cantal AOC and its views on the Cantal.
Deutsch :
Von Mur-de-Barrez, einer mittelalterlichen Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten: der Turm von Monaco, der Garten von Marie; Aussichtspunkt auf die Schieferdächer, Kurs auf das Dorf Thérondels, seine Kirche, seinen berühmten Cantal AOC und seine Aussicht auf den Cantal.
Italiano :
Da Mur-de-Barrez, città medievale con molte attrazioni: la Torre di Monaco, il Giardino di Marie; punto di vista sui tetti di ardesia, verso il villaggio di Thérondels, la sua chiesa, il suo famoso Cantal AOC e la sua vista sul Cantal.
Español :
Desde Mur-de-Barrez, ciudad medieval con numerosos atractivos: la Torre de Mónaco, el Jardín de Marie; mirador sobre los tejados de pizarra, se dirige al pueblo de Thérondels, su iglesia, su famosa DOC Cantal y sus vistas sobre el Cantal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-07 par ADT Aveyron