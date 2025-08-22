Randonnée de Muret-le-Château Les corniches des Douzes Muret-le-Château Aveyron

Randonnée de Muret-le-Château Les corniches des Douzes

Randonnée de Muret-le-Château Les corniches des Douzes Place de l’église 12330 Muret-le-Château Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Depuis son promontoire, le château de Muret veille sur une belle vallée et un agréable village aux anciennes maisons à colombages.

https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From its promontory, the castle of Muret watches over a beautiful valley and a pleasant village with old half-timbered houses.

Deutsch :

Von seinem Vorsprung aus wacht das Schloss von Muret über ein schönes Tal und ein angenehmes Dorf mit alten Fachwerkhäusern.

Italiano :

Dal suo promontorio, il castello di Muret domina una bella valle e un piacevole villaggio con antiche case a graticcio.

Español :

Desde su promontorio, el castillo de Muret vigila un hermoso valle y un agradable pueblo con antiguas casas de entramado de madera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron