Randonnée de Muret-le-Château Les corniches des Douzes Muret-le-Château Aveyron

Randonnée de Muret-le-Château Les corniches des Douzes Place de l’église 12330 Muret-le-Château Aveyron Occitanie
Depuis son promontoire, le château de Muret veille sur une belle vallée et un agréable village aux anciennes maisons à colombages.
English :
From its promontory, the castle of Muret watches over a beautiful valley and a pleasant village with old half-timbered houses.
Deutsch :
Von seinem Vorsprung aus wacht das Schloss von Muret über ein schönes Tal und ein angenehmes Dorf mit alten Fachwerkhäusern.
Italiano :
Dal suo promontorio, il castello di Muret domina una bella valle e un piacevole villaggio con antiche case a graticcio.
Español :
Desde su promontorio, el castillo de Muret vigila un hermoso valle y un agradable pueblo con antiguas casas de entramado de madera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron