Randonnée de silhouettes en silhouettes Au gré des ruelles et sentiers Les Granges-Gontardes Drôme

Randonnée de silhouettes en silhouettes Au gré des ruelles et sentiers Place du Champ de Mars 26290 Les Granges-Gontardes Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade invite à flâner dans les ruelles pittoresques des Granges-Gontardes, à la découverte de fontaines et lavoirs et à emprunter dans les sous-bois, un sentier longeant un parcours de santé que ceux qui le souhaitent pourront tester !

https://www.dromeprovencale.fr/drome-sud-provence/ +33 4 75 04 07 98

English : De silhouettes en silhouettes Au gré des ruelles et sentiers

This walk invites you to stroll through the picturesque lanes of Les Granges-Gontardes, discovering fountains and wash houses, and to take a path through the undergrowth along a fitness trail that those who wish can try out!

Deutsch : De silhouettes en silhouettes Au gré des ruelles et sentiers

Dieser Spaziergang lädt dazu ein, durch die malerischen Gassen von Granges-Gontardes zu schlendern, Brunnen und Waschhäuser zu entdecken und im Unterholz einen Pfad entlang eines Fitnessparcours zu nehmen, den diejenigen, die es wünschen, ausprobieren können!

Italiano :

Questa passeggiata invita a percorrere le pittoresche strade di Les Granges-Gontardes, scoprendo fontane e lavatoi e percorrendo un sentiero nel sottobosco lungo un percorso fitness che chi lo desidera può provare!

Español : De silhouettes en silhouettes Au gré des ruelles et sentiers

Este paseo le invita a pasear por las pintorescas calles de Les Granges-Gontardes, descubriendo fuentes y lavaderos y recorriendo un camino entre la maleza a lo largo de una pista de fitness que los que lo deseen podrán probar

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme