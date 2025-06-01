RANDONNÉE DÉFILÉ DE MARIE-COQUETTE Cruzy Hérault

RANDONNÉE DÉFILÉ DE MARIE-COQUETTE 34310 Cruzy Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 930.0 Tarif :

Le long d’une antique voie romaine, ce sentier vous conduira à travers la majesté des rochers de Marie-Coquette et la splendeur du défilé Marie-Close. Gorge étroite et profonde, ce lieu magique, sauvage et envoûtant mérite bien son nom de Bout du monde !

https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29

Lungo un’antica strada romana, questo sentiero vi condurrà attraverso la maestosità delle rocce di Marie-Coquette e lo splendore delle gole di Marie-Close. Questo luogo magico, selvaggio e ammaliante, con la sua gola profonda e stretta, merita il nome di « Fine del mondo »!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme