RANDONNÉE DÉFILÉ DE MARIE-COQUETTE Cruzy Hérault

Durée : 180 Distance : 930.0 Tarif :
Le long d’une antique voie romaine, ce sentier vous conduira à travers la majesté des rochers de Marie-Coquette et la splendeur du défilé Marie-Close. Gorge étroite et profonde, ce lieu magique, sauvage et envoûtant mérite bien son nom de Bout du monde !
https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29
English : RANDONNÉE DÉFILÉ DE MARIE-COQUETTE
Deutsch : RANDONNÉE DÉFILÉ DE MARIE-COQUETTE
Lungo un’antica strada romana, questo sentiero vi condurrà attraverso la maestosità delle rocce di Marie-Coquette e lo splendore delle gole di Marie-Close. Questo luogo magico, selvaggio e ammaliante, con la sua gola profonda e stretta, merita il nome di « Fine del mondo »!
Español : RANDONNÉE DÉFILÉ DE MARIE-COQUETTE
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme