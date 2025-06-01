Randonnée des Arcs Beaulieu-les-Fontaines Oise

Randonnée des Arcs Beaulieu-les-Fontaines Oise vendredi 1 août 2025.

Randonnée des Arcs A cheval

Randonnée des Arcs Place communale 60310 Beaulieu-les-Fontaines Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6200.0 Tarif :

Cette promenade permet de découvrir les plateaux céréaliers et à betteraves identitaires du Plateau Picard.

A Beaulieu-les-Fontaines, la statue de Jeanne d’Arc nous rappelle son étape dans le village lors de son périple final vers Rouen. Elle fut emprisonnée dans les cachots de l’actuelle Maison Familiale et Rurale… Plus joyeux, le périple qui mène vers les fontaines ferrugineuses du village la fontaine Saint-Jean-Baptiste, la fontaine Lematte…

English : Randonnée des Arcs

This walk allows you to discover the identity cereal and beetroot plateaus of the Plateau Picard.

At Beaulieu-les-Fontaines, the statue of Joan of Arc reminds us of her stopover in the village on her final journey to Rouen. She was imprisoned in the dungeons of the current Family and Rural House… More joyful is the journey to the ferruginous fountains of the village: the Saint-Jean-Baptiste fountain, the Lematte fountain…

Deutsch : Randonnée des Arcs

Auf dieser Wanderung können Sie die identitätsstiftenden Getreide- und Rübenplateaus des Plateau Picard entdecken.

In Beaulieu-les-Fontaines erinnert uns die Statue von Jeanne d’Arc an ihren Zwischenstopp im Dorf auf ihrer letzten Reise nach Rouen. Sie wurde in den Kerkern des heutigen Maison Familiale et Rurale gefangen gehalten… Fröhlicher ist die Reise, die zu den eisenhaltigen Brunnen des Dorfes führt: der Brunnen Saint-Jean-Baptiste, der Brunnen Lematte…

Italiano :

Questa passeggiata permette di scoprire gli altopiani di cereali e barbabietole che caratterizzano l’Altopiano della Piccardia.

A Beaulieu-les-Fontaines, la statua di Giovanna d’Arco ricorda la sua sosta nel villaggio durante il suo ultimo viaggio verso Rouen. È stata imprigionata nei sotterranei dell’attuale Maison Familiale et Rurale… Più gioioso è il percorso che conduce alle fontane di ferro del villaggio: la fontana Saint-Jean-Baptiste, la fontana Lematte…

Español : Randonnée des Arcs

Este paseo permite descubrir las mesetas de cereales y remolacha que caracterizan la meseta de Picardía.

En Beaulieu-les-Fontaines, la estatua de Juana de Arco recuerda su paso por el pueblo durante su último viaje a Ruán. Fue encarcelada en las mazmorras de la actual Maison Familiale et Rurale… Más alegre es el recorrido que lleva a las fuentes de hierro del pueblo: la fuente Saint-Jean-Baptiste, la fuente Lematte…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France