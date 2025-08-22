Randonnée des Chasseurs Alpins Pinon Aisne

Randonnée des Chasseurs Alpins A pieds

Randonnée des Chasseurs Alpins Salle Polyvalente 02320 Pinon Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Partez sur les traces des soldats du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins à travers la commune de Pinon et les versants des monts boisés environnants. Une randonnée au coeur de la nature et de l’Histoire !

English :

Follow in the footsteps of the soldiers of the 7th Battalion of Alpine Chasseurs through the commune of Pinon and the slopes of the surrounding wooded mountains. A hike in the heart of nature and history!

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren der Soldaten des 7. Bataillons der Chasseurs Alpins durch die Gemeinde Pinon und die Hänge der umliegenden bewaldeten Berge. Eine Wanderung im Herzen der Natur und der Geschichte!

Italiano :

Seguite le orme dei soldati del 7° Battaglione di Chasseurs alpini attraverso il comune di Pinon e le pendici delle montagne boscose circostanti. Un’escursione nel cuore della natura e della storia!

Español :

Siga las huellas de los soldados del 7º Batallón de Cazadores Alpinos por el municipio de Pinon y las laderas de las montañas boscosas de los alrededores. Una excursión en plena naturaleza e historia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-06-26 par Agence Aisne Tourisme