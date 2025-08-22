Randonnée Des gorges du Jaoul au cheval du Roi Lescure-Jaoul Aveyron

Randonnée Des gorges du Jaoul au cheval du Roi

Randonnée Des gorges du Jaoul au cheval du Roi Départ place de la mairie 12440 Lescure-Jaoul Aveyron Occitanie

Au fond de cette vallée sauvage, la fée électricité est apparue en 1927 en domestiquant le Jaoul pour le bien-être de la région.

circuit 19 du topoguide entre Viaur et Aveyron, en pays Rieupeyrousain (édition 2021).

English :

At the bottom of this wild valley, the electricity fairy appeared in 1927, domesticating the Jaoul for the well-being of the region.

circuit 19 of the topoguide entre Viaur et Aveyron, en pays Rieupeyrousain (2021 edition).

Deutsch :

Am Ende dieses wilden Tals erschien 1927 die Stromfee, als sie den Jaoul zum Wohle der Region zähmte.

rundgang 19 des Topoguide entre Viaur et Aveyron, en pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021).

Italiano :

In fondo a questa valle selvaggia, la fata dell’elettricità è apparsa nel 1927, addomesticando lo Jaoul per il benessere della regione.

circuito 19 della topoguida entre Viaur et Aveyron, en pays Rieupeyrousain (edizione 2021).

Español :

En el fondo de este valle salvaje, el hada de la electricidad apareció en 1927, domando el Jaoul para el bienestar de la región.

circuito 19 de la topoguía entre Viaur et Aveyron, en pays Rieupeyrousain (edición 2021).

