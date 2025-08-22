Randonnée des Prés Verts Boulogne-la-Grasse Oise

Randonnée des Prés Verts A cheval Difficulté moyenne

Randonnée des Prés Verts Ancienne gare 60490 Boulogne-la-Grasse Oise Hauts-de-France

Durée : 300 Distance : 18200.0 Tarif :

En pays bocager, le circuit des près vert borde la ligne de partage des eaux entre les bassins hydrographiques de l’Oise et de la Somme.

A découvrir, les châteaux de Sorel et de Boulogne-la-Grasse ainsi que la petite chapelle jacquaire de Sorel.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée des Prés Verts

In bocage country, the green meadows circuit borders the watershed between the Oise and Somme river basins.

To discover, the castles of Sorel and Boulogne-la-Grasse as well as the small jacquard chapel of Sorel.

Deutsch : Randonnée des Prés Verts

In einer Heckenlandschaft verläuft der Rundweg Les près vert entlang der Wasserscheide zwischen den Flusseinzugsgebieten der Oise und der Somme.

Zu entdecken gibt es die Schlösser von Sorel und Boulogne-la-Grasse sowie die kleine Jakobskapelle von Sorel.

Italiano :

In un paesaggio di bocage, il circuito di prati verdi confina con lo spartiacque tra i bacini dei fiumi Oise e Somme.

Da scoprire, i castelli di Sorel e Boulogne-la-Grasse e la piccola cappella giacobiana di Sorel.

Español : Randonnée des Prés Verts

En un paisaje de bocage, el circuito de praderas verdes bordea la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Oise y Somme.

Para descubrir, los castillos de Sorel y Boulogne-la-Grasse, así como la pequeña capilla jacobea de Sorel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France