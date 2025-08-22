Randonnée des Prés Verts (variante) Boulogne-la-Grasse Oise

Randonnée des Prés Verts (variante) A cheval

Randonnée des Prés Verts (variante) Ancienne gare 60490 Boulogne-la-Grasse Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

En pays bocager, le circuit des près vert borde la ligne de partage des eaux entre les bassins hydrographiques de l’Oise et de la Somme.

English : Randonnée des Prés Verts (variante)

Set in bocage countryside, the près vert circuit runs along the watershed between the Oise and Somme river basins.

Deutsch : Randonnée des Prés Verts (variante)

In einer Heckenlandschaft verläuft die Route des près vert entlang der Wasserscheide zwischen den Flusseinzugsgebieten der Oise und der Somme.

Italiano :

Immerso in un terreno agricolo con siepi, il circuito près vert si snoda lungo lo spartiacque tra i bacini fluviali dell’Oise e della Somme.

Español : Randonnée des Prés Verts (variante)

El circuito près vert, rodeado de campos de cultivo, discurre por la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Oise y Somme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France