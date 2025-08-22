Randonnée du bocage de Bois Chétif Huismes Indre-et-Loire

Randonnée du bocage de Bois Chétif A pieds

Randonnée du bocage de Bois Chétif 37420 Huismes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 8000.0 Tarif :

Située à la confluence de l’Indre avec la Loire, l’Espace Naturel Sensible de Bois chétif Dr Marc Jacquet (ancien conseiller départemental à l’origine de la protection du site) est un bocage humide riche en biodiversité. Il est préservé grâce à un partenariat avec les agriculteurs.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hike in the Bois Chétif bocage

Located at the confluence of the Indre and Loire rivers, the Espace Naturel Sensible de Bois chétif Dr Marc Jacquet (former departmental councillor who initiated protection of the site) is a wet bocage rich in biodiversity. It is preserved thanks to a partnership with farmers.

Deutsch : Wandern Sie im Bocage Bois Chétif

Der am Zusammenfluss von Indre und Loire gelegene Espace Naturel Sensible de Bois chétif Dr. Marc Jacquet (ehemaliger Departementsrat, der den Schutz des Gebiets initiierte) ist eine feuchte Heckenlandschaft, die reich an Biodiversität ist. Das Gebiet wird dank einer Partnerschaft mit den Landwirt

Italiano :

Situata alla confluenza dei fiumi Indre e Loira, l’Area Naturale Sensibile del Bois Chétif Dr. Marc Jacquet (l’ex consigliere dipartimentale che si è occupato della protezione del sito) è un bocage umido ricco di biodiversità. È preservato grazie a un partenariato con gli agricoltori.

Español : Caminata en el bocage del Bois Chétif

Situado en la confluencia de los ríos Indre y Loira, el Espacio Natural Sensible de Bois Chétif Dr. Marc Jacquet (antiguo consejero departamental impulsor de la protección del lugar) es un bocage húmedo rico en biodiversidad. Se conserva gracias a la colaboración con los agricultores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire