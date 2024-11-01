RANDONNEE DU MONT LIAUSSON Liausson Hérault
RANDONNEE DU MONT LIAUSSON Liausson Hérault vendredi 1 août 2025.
RANDONNEE DU MONT LIAUSSON A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR RANDONNEE DU MONT LIAUSSON D156E2 34800 Liausson Hérault Occitanie
Durée : 180 Distance : 750.0 Tarif :
Ce circuit, relativement court mais intense, offre une vue panoramique tout en couleurs: le bleu du lac, les ruffes rouges, le jaune des genêts, la mosaïque des vignes. Le regard s’arrête aussi sur les formes fantomatiques du cirque de Mourèze.
https://www.destination-salagou.fr/ +33 4 67 96 23 86
Italiano :
Questo circuito, relativamente breve ma intenso, offre una vista panoramica ricca di colori: il blu del lago, il rosso delle ginestre, il giallo delle viti. Vedrete anche le forme spettrali del circo di Mourèze.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme