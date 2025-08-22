Randonnée en itinérance Le chemin des moines

Randonnée en itinérance Le chemin des moines Bonnecombe 12120 Comps-la-Grand-Ville Aveyron Occitanie

Voilà plus de 800 ans que des moines cisterciens de Bonnecombe ont emprunté pour la première fois cet itinéraire qui vous est proposé segmenté en 4 étapes de 2h30 environ à vous de choisir si vous souhaitez le faire en 1, 2, 3 ou 4 fois !

English :

It’s over 800 years since the Cistercian monks of Bonnecombe first set out on this itinerary, which is divided into 4 stages of around 2.5 hours each: it’s up to you to decide whether you want to do it in 1, 2, 3 or 4 stages!

Deutsch :

Vor mehr als 800 Jahren haben die Zisterziensermönche von Bonnecombe diese Route zum ersten Mal begangen. Sie wird Ihnen in 4 Etappen von ca. 2,5 Stunden Dauer vorgeschlagen: Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Route in 1, 2, 3 oder 4 Etappen zurücklegen möchten!

Italiano :

Sono passati più di 800 anni da quando i monaci cistercensi di Bonnecombe intrapresero per la prima volta questo itinerario, suddiviso in 4 tappe di circa 2,5 ore ciascuna: sta a voi decidere se farlo in 1, 2, 3 o 4 tappe!

Español :

Hace más de 800 años que los monjes cistercienses de Bonnecombe emprendieron este itinerario, dividido en 4 etapas de unas 2,5 horas cada una: ¡usted decide si quiere hacerlo en 1, 2, 3 o 4 etapas!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-21 par ADT Aveyron