Randonnée en itinérance Plaisians Plaisians Drôme

Entre petits villages perchés et flore locale, venez découvrir l’ambiance du sud des Baronnies, le tout sous l’œil bienveillant du Mont-Ventoux.
https://www.cheminsdesparcs.fr/trek/132903-PLAISIANS—Cols-et-villages-perches-des-Baronnies-provencales +33 4 75 26 10 35
English :
Between small perched villages and local flora, come and discover the atmosphere of the southern Baronnies, all under the benevolent eye of Mont-Ventoux.
Deutsch :
Entdecken Sie zwischen kleinen, hochgelegenen Dörfern und der lokalen Flora die Atmosphäre der südlichen Baronnies, alles unter dem wohlwollenden Auge des Mont-Ventoux.
Italiano :
Tra piccoli villaggi collinari e flora locale, venite a scoprire l’atmosfera delle Baronnies meridionali, il tutto sotto l’occhio benevolo del Mont Ventoux.
Español :
Entre pueblecitos de colinas y flora local, venga a descubrir el ambiente de las Baronías del Sur, todo ello bajo la benévola mirada del Mont Ventoux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-09 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme