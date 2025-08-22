Randonnée en Pays Viking Fermanville Manche

Randonnée en Pays Viking

Randonnée en Pays Viking 50840 Fermanville Manche Normandie

Durée : 300 Distance : 18000.0 Tarif :

Randonnez au rythme du petit fleuve côtier qui entrainait les moulins de cette douce vallée. Le cap Lévi, vous surprendra par la beauté de ses paysages et par ses panoramas sur Cherbourg. Un dépaysement total.

English : Randonnée en Pays Viking

Hike to the rhythm of the small coastal river that used to drive the mills of this gentle valley. Cape Levi, will surprise you with the beauty of its landscapes and its panoramas over Cherbourg. A total change of scenery.

Deutsch :

Wandern Sie im Rhythmus des kleinen Küstenflusses, der die Mühlen in diesem sanften Tal antrieb. Das Kap Levi wird Sie mit der Schönheit seiner Landschaften und mit seinen Panoramen auf Cherbourg überraschen. Eine totale Abwechslung.

Italiano :

Escursione al ritmo del piccolo fiume costiero che un tempo azionava i mulini di questa dolce valle. Cape Levi vi sorprenderà con la bellezza dei suoi paesaggi e le sue viste panoramiche su Cherbourg. Un cambio totale di scenario.

Español :

Camina al ritmo del pequeño río costero que impulsaba los molinos de este suave valle. El Cabo Levi le sorprenderá por la belleza de sus paisajes y sus vistas de Cherburgo. Un cambio total de escenario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme