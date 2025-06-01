RANDONNEE ENTRE CANAL DU MIDI ET BEZIERS Béziers Hérault

Cet itinéraire au départ des 9 écluses de Fonseranes vous mènera à la découverte des richesses de Béziers, au fil du canal du Midi et du fleuve Orb.

http://www.beziers-in-mediterranee.com/ +33 4 99 41 36 36

English : RANDONNEE ENTRE CANAL DU MIDI ET BEZIERS

Deutsch : RANDONNEE ENTRE CANAL DU MIDI ET BEZIERS

Italiano :

Questo itinerario, partendo dalle 9 chiuse di Fonseranes, vi porterà a scoprire i tesori di Béziers, lungo il Canal du Midi e il fiume Orb.

Español : RANDONNEE ENTRE CANAL DU MIDI ET BEZIERS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme