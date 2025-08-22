Randonnée « Entre forges et forêts » Valay Haute-Saône
Randonnée « Entre forges et forêts » Valay Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Entre forges et forêts A pieds Difficulté moyenne
Randonnée Entre forges et forêts 70140 Valay Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Explorez Valay à la découverte de ses sites emblématiques entre forges, église, château et lavoir entouré de paysages champêtres et de forêts pour une randonnée au cœur de la nature et du patrimoine
Difficulté moyenne
English :
Explore Valay and discover its emblematic sites, including a forge, church, castle and washhouse, surrounded by rural landscapes and forests, for a walk in the heart of nature and heritage
Deutsch :
Erkunden Sie Valay auf der Entdeckung seiner symbolträchtigen Stätten zwischen Schmieden, Kirche, Schloss und Waschhaus, umgeben von ländlichen Landschaften und Wäldern, für eine Wanderung im Herzen der Natur und des Kulturerbes
Italiano :
Esplorate Valay e scoprite i suoi luoghi emblematici, tra cui le fucine, la chiesa, il castello e il lavatoio, circondati da paesaggi rurali e foreste per una passeggiata nel cuore della natura e del patrimonio
Español :
Explore Valay y descubra sus lugares emblemáticos, como sus fraguas, su iglesia, su castillo y su lavadero, rodeados de paisajes rurales y bosques para un paseo en plena naturaleza y patrimonio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data