Randonnée Entre forges et forêts A pieds Difficulté moyenne

Randonnée Entre forges et forêts 70140 Valay Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Explorez Valay à la découverte de ses sites emblématiques entre forges, église, château et lavoir entouré de paysages champêtres et de forêts pour une randonnée au cœur de la nature et du patrimoine

Difficulté moyenne

English :

Explore Valay and discover its emblematic sites, including a forge, church, castle and washhouse, surrounded by rural landscapes and forests, for a walk in the heart of nature and heritage

Deutsch :

Erkunden Sie Valay auf der Entdeckung seiner symbolträchtigen Stätten zwischen Schmieden, Kirche, Schloss und Waschhaus, umgeben von ländlichen Landschaften und Wäldern, für eine Wanderung im Herzen der Natur und des Kulturerbes

Italiano :

Esplorate Valay e scoprite i suoi luoghi emblematici, tra cui le fucine, la chiesa, il castello e il lavatoio, circondati da paesaggi rurali e foreste per una passeggiata nel cuore della natura e del patrimonio

Español :

Explore Valay y descubra sus lugares emblemáticos, como sus fraguas, su iglesia, su castillo y su lavadero, rodeados de paisajes rurales y bosques para un paseo en plena naturaleza y patrimonio

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data