Randonnée « Entre Lézert et Viaur » Castelmary Aveyron
Randonnée « Entre Lézert et Viaur » Castelmary Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Entre Lézert et Viaur
Randonnée Entre Lézert et Viaur Lavernhe 12800 Castelmary Aveyron Occitanie
Un itinéraire très contrasté qui, depuis le plateau, nous conduit jusqu’à une vallée sauvage encore préservée.
+33 5 65 72 25 00
English :
A highly contrasting itinerary that takes us from the plateau to a wild, unspoilt valley.
Deutsch :
Eine sehr kontrastreiche Route, die uns von der Hochebene bis in ein wildes, noch unberührtes Tal führt.
Italiano :
Si tratta di un percorso di grandi contrasti, che dall’altopiano scende verso una valle selvaggia e incontaminata.
Español :
Se trata de una ruta de grandes contrastes, que desciende desde la meseta hasta un valle salvaje y virgen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron