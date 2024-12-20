Randonnée « Entre Liort et Lieux » Pradinas Aveyron

Randonnée « Entre Liort et Lieux » 297, route de Pradinas 12240 Pradinas Aveyron Occitanie

Pradinas, un village qui a su conserver des activités lui amenant une réputation qui « déborde des limites du Ségala »!

https://www.pradinas.fr/ +33 5 65 69 88 51

English :

Pradinas, a village that has managed to maintain its activities, giving it a reputation that « extends beyond the limits of Ségala »!

Deutsch :

Pradinas, ein Dorf, das es verstanden hat, seine Aktivitäten zu erhalten, die ihm einen Ruf eingebracht haben, der « über die Grenzen von Ségala hinausgeht »!

Italiano :

Pradinas, un villaggio che è riuscito a mantenere le sue attività, conferendogli una reputazione che « va oltre i limiti di Ségala »!

Español :

Pradinas, un pueblo que ha sabido mantener sus actividades, ¡lo que le ha dado una reputación que « traspasa los límites de Ségala »!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron