RANDONNÉE ENTRE MAYENNE ET SARTHE Cantenay-Épinard Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Un aperçu de la richesse des basses vallées angevines prairies de fauche et arbres remarquables… Le parcours séduira particulièrement les amoureux des oiseaux, en période d’inondation. Un observatoire aménagé et équipé de panneaux d’information complétera vos connaissances.
English :
A glimpse of the richness of the lower valleys of Anjou: hay meadows and remarkable trees… The route will particularly appeal to bird lovers in times of flooding. An observatory fitted out and equipped with information panels will complete your knowledge.
Deutsch :
Ein Einblick in den Reichtum der unteren Täler des Anjou: Mähwiesen und bemerkenswerte Bäume… Der Weg wird besonders Vogelliebhaber in der Überschwemmungszeit begeistern. Ein eingerichtetes Observatorium mit Informationstafeln wird Ihre Kenntnisse ergänzen.
Italiano :
Uno sguardo alla ricchezza delle valli del basso Angiò: prati di fieno e alberi notevoli? Il percorso sarà particolarmente interessante per gli amanti degli uccelli durante il periodo delle inondazioni. Un osservatorio dotato di pannelli informativi completerà la vostra conoscenza.
Español :
Un vistazo a la riqueza de los valles del bajo Anjou: prados de heno y árboles notables.. La ruta será especialmente atractiva para los amantes de las aves durante el periodo de inundación. Un observatorio equipado con paneles informativos completará sus conocimientos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime