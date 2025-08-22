Randonnée entre près et histoire Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Randonnée entre près et histoire A pieds

Randonnée entre près et histoire 37350 Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Le Grand-Pressigny, haut lieu de la préhistoire, était un centre de production important de silex à la fin du néolithique soit vers 2800/2400 avant notre ère. Sur les traces de nos ancêtres, partez à la découverte de la richesse patrimoniale et environnementale de la commune.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hike between near and history

Le Grand-Pressigny, a prehistoric hotspot, was a major flint producing centre at the end of the Neolithic era, around 2800/2400 BC. In the paths of our ancestors, discover the rich heritage and environment of this village.

Deutsch : Wanderung zwischen Nähe und Geschichte

Le Grand-Pressigny, eine Hochburg der Vorgeschichte, war am Ende des Neolithikums, d. h. um 2800/2400 v. Chr., ein wichtiges Zentrum der Feuersteinproduktion. Entdecken Sie auf den Spuren unserer Vorfahren das reiche Kulturerbe und die Umwelt der Gemeinde.

Italiano :

Le Grand-Pressigny, importante sito preistorico, era un importante centro di produzione di selce nel tardo Neolitico, intorno al 2800/2400 a.C.. Seguite le orme dei nostri antenati e scoprite il ricco patrimonio e l’ambiente del comune.

Español : Caminata entre lo cercano y la historia.

Le Grand-Pressigny, importante yacimiento prehistórico, fue un importante centro productor de sílex a finales del Neolítico, hacia 2800/2400 a.C. Siga los pasos de nuestros antepasados y descubra la riqueza patrimonial y medioambiental del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire