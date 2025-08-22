Randonnée « Entre Saône et forêt » Mantoche Haute-Saône

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Cette randonnée en basse vallée de la Saône vous emmène à la découverte de pépites insoupçonnées. Tumili, voie romaine, chemin de halage ou encore forges rythmeront votre balade.
Difficulté moyenne

 

English :

This hike in the lower Saône valley takes you on a discovery tour of unsuspected nuggets. Tumili, Roman roads, towpaths and forges will punctuate your walk.

Deutsch :

Diese Wanderung im unteren Saône-Tal führt Sie zu ungeahnten Nuggets. Tumili, Römerstraße, Treidelpfad und Schmieden bestimmen den Rhythmus Ihrer Wanderung.

Italiano :

Questa passeggiata nella bassa valle della Saona vi porterà a scoprire pepite insospettabili. Tumili, strade romane, alzaie e fucine punteggeranno la vostra passeggiata.

Español :

Este paseo por el bajo valle del Saona le llevará a descubrir pepitas insospechadas. Tumili, calzadas romanas, caminos de sirga y fraguas jalonarán su paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data