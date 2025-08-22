Randonnée « Entre Saône et forêt » Mantoche Haute-Saône
Randonnée « Entre Saône et forêt » Mantoche Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Entre Saône et forêt A pieds Difficulté moyenne
Randonnée Entre Saône et forêt 70100 Mantoche Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 14000.0
Cette randonnée en basse vallée de la Saône vous emmène à la découverte de pépites insoupçonnées. Tumili, voie romaine, chemin de halage ou encore forges rythmeront votre balade.
English :
This hike in the lower Saône valley takes you on a discovery tour of unsuspected nuggets. Tumili, Roman roads, towpaths and forges will punctuate your walk.
Deutsch :
Diese Wanderung im unteren Saône-Tal führt Sie zu ungeahnten Nuggets. Tumili, Römerstraße, Treidelpfad und Schmieden bestimmen den Rhythmus Ihrer Wanderung.
Italiano :
Questa passeggiata nella bassa valle della Saona vi porterà a scoprire pepite insospettabili. Tumili, strade romane, alzaie e fucine punteggeranno la vostra passeggiata.
Español :
Este paseo por el bajo valle del Saona le llevará a descubrir pepitas insospechadas. Tumili, calzadas romanas, caminos de sirga y fraguas jalonarán su paseo.
