Randonnée Entre Sauveté et Bastide

Randonnée Entre Sauveté et Bastide Rue de Pauletou 12800 Naucelle Aveyron Occitanie

Une région du Ségala ouverte très tôt aux nouveautés médiévales en raison de luttes entre le pouvoir monastique et le pouvoir royal.

English :

A region of Segala open very early to medieval innovations due to struggles between monastic and royal power.

Deutsch :

Eine Region im Ségala, die aufgrund von Kämpfen zwischen der klösterlichen und der königlichen Macht schon früh für mittelalterliche Neuerungen offen war.

Italiano :

Una regione di Ségala si aprì molto presto alle novità medievali a causa delle lotte tra il potere monastico e quello reale.

Español :

Una región de Ségala se abrió muy pronto a las novedades medievales debido a las luchas entre el poder monástico y el poder real.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par ADT Aveyron