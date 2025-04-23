Randonnée « Èvre et calvaires » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Durée : Distance : 11200.0

Ce sentier de randonnée de 11,5 km, au balisage bleu chemine sur la commune de la Chapelle du Genêt.

+33 2 41 63 03 84

English :

This 11.5 km hiking trail, with blue markings, runs through the commune of La Chapelle du Genêt.

Deutsch :

Dieser 11,5 km lange Wanderweg mit blauer Markierung verläuft in der Gemeinde La Chapelle du Genêt.

Italiano :

Questo sentiero escursionistico di 11,5 km, segnalato in blu, attraversa il comune di La Chapelle du Genêt.

Español :

Esta ruta de senderismo de 11,5 km, marcada en azul, recorre el municipio de La Chapelle du Genêt.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime