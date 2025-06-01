RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE Fos Hérault
RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE Fos Hérault vendredi 1 août 2025.
RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE A pieds Facile
RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE 34320 Fos Hérault Occitanie
Durée : 120 Distance : 650.0 Tarif :
Fos, cité du XIème siècle, village typique des avant-monts vous offre un éventail de senteurs aux parfums de garrigue, ainsi qu’une palette de couleurs avec vue imprenable sur les Pyrénées et la Méditerranée.
Facile
https://www.haut-languedoc-vignobles.com/preparer/parcourir-nos-itineraires/fiches-randos-pedestres/randonnee-fos-la-charbonniere-1949637 +33 4 67 36 67 13
English : RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE
Fos, cité du XIème siècle, village typique des avant-monts vous offre un éventail de senteurs aux parfums de garrigue, ainsi qu’une palette de couleurs avec vue imprenable sur les Pyrénées et la Méditerranée.
Deutsch : RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE
Fos, cité du XIème siècle, village typique des avant-monts vous offre un éventail de senteurs aux parfums de garrigue, ainsi qu’une palette de couleurs avec vue imprenable sur les Pyrénées et la Méditerranée.
Italiano :
Fos, un villaggio dell’XI secolo tipico della zona pedemontana, vi offre una gamma di profumi della gariga e una tavolozza di colori con una vista mozzafiato sui Pirenei e sul Mediterraneo.
Español : RANDONNÉE FOS LA CHARBONNIÈRE
Fos, cité du XIème siècle, village typique des avant-monts vous offre un éventail de senteurs aux parfums de garrigue, ainsi qu’une palette de couleurs avec vue imprenable sur les Pyrénées et la Méditerranée.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme