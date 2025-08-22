Randonnée Foulques Nerra

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Foulques Nerra 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 13800.0 Tarif :

Entre la Vendée et Nantes, faites une pause nature à Montfaucon avec ce beau circuit de randonnée.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-3-Foulques-Nerra.pdf +33 2 41 49 19 60

English :

Between the Vendée and Nantes, take a nature break in Montfaucon with this beautiful hiking trail.

Deutsch :

Zwischen der Vendée und Nantes können Sie in Montfaucon mit dieser schönen Wanderroute eine Pause von der Natur einlegen.

Italiano :

Tra la Vandea e Nantes, fate una pausa nella natura a Montfaucon con questo bellissimo percorso escursionistico.

Español :

Entre la Vendée y Nantes, haga una pausa en la naturaleza en Montfaucon con esta hermosa ruta de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Anjou tourime