Randonnée « Foulques Nerra » Sèvremoine Maine-et-Loire
Randonnée « Foulques Nerra » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Foulques Nerra
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée Foulques Nerra 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Entre la Vendée et Nantes, faites une pause nature à Montfaucon avec ce beau circuit de randonnée.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-3-Foulques-Nerra.pdf +33 2 41 49 19 60
English :
Between the Vendée and Nantes, take a nature break in Montfaucon with this beautiful hiking trail.
Deutsch :
Zwischen der Vendée und Nantes können Sie in Montfaucon mit dieser schönen Wanderroute eine Pause von der Natur einlegen.
Italiano :
Tra la Vandea e Nantes, fate una pausa nella natura a Montfaucon con questo bellissimo percorso escursionistico.
Español :
Entre la Vendée y Nantes, haga una pausa en la naturaleza en Montfaucon con esta hermosa ruta de senderismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Anjou tourime