Randonnée itinérante longue distance le tour des 3 Ballons en 6 jours. Guebwiller Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Vivez une aventure exceptionnelle à travers le sud du massif avec cette grande randonnée itinérante autour du Ballon d’Alsace, du Grand Ballon et du Petit Ballon à réaliser en 6 jours.

Le parcours vous permettra de traverser une grande variété de paysages, de la plaine aux sommets et de profiter de nombreux points de vue sur les sommets environnants, les vallées, la plaine d’Alsace, la Forêt Noire…

English :

Live an exceptional adventure through the south of the massif with this great itinerant hike around the Ballon d’Alsace, the Grand Ballon and the Petit Ballon to be realized in 6 days.

The route will allow you to cross a great variety of landscapes, from the plain to the summits and to take advantage of numerous points of view on the surrounding summits, the valleys, the plain of Alsace, the Black Forest…

Deutsch :

Erleben Sie ein außergewöhnliches Abenteuer durch den Süden des Massivs mit dieser großen Wandertour rund um den Ballon d’Alsace, den Grand Ballon und den Petit Ballon, die Sie in 6 Tagen bewältigen können.

Auf der Strecke durchqueren Sie eine große Vielfalt an Landschaften, von der Ebene bis zu den Gipfeln, und genießen zahlreiche Aussichtspunkte auf die umliegenden Gipfel, die Täler, die elsässische Ebene, den Schwarzwald…

Italiano :

Vivete un’avventura eccezionale nel sud del massiccio con questa grande escursione itinerante intorno al Ballon d’Alsace, al Grand Ballon e al Petit Ballon da fare in 6 giorni.

Il percorso vi permetterà di attraversare una grande varietà di paesaggi, dalla pianura alle cime, e di approfittare di numerosi punti panoramici sulle cime circostanti, sulle valli, sulla pianura alsaziana, sulla Foresta Nera…

Español :

Viva una aventura excepcional por el sur del macizo con esta gran excursión itinerante por el Ballon d’Alsace, el Grand Ballon y el Petit Ballon a realizar en 6 días.

La ruta le permitirá atravesar una gran variedad de paisajes, desde la llanura hasta las cumbres y aprovechar numerosos miradores sobre las cumbres circundantes, los valles, la llanura de Alsacia, la Selva Negra…

